Новосибирский театр поставит спектакль по «Фарго» братьев Коэнов

© kinopoisk.ru/кадр из кинофильма «Фарго»
Новосибирский театр поставит спектакль по «Фарго» братьев Коэнов
29 Авг 2022, 10:20

Спектакль «Фарго» покажут в новосибирском театре. Его хотели поставить еще в 2019 году.

Театр «Старый дом» представит спектакль «Фарго» по мотивам одноименной черной комедии братьев Итана и Джоэла Коэнов. Премьера запланирована на 17 декабря, сообщили Тайге.инфо в учреждении.

По сюжету оригинальной картины, менеджер по продажам решает похитить собственную жену и получить выкуп. Но дело оборачивается кровью. Фильм получил «Оскар» за лучший сценарий и лучшую женскую роль.

В 2014-м вышел сериал «Фарго», в котором пять сезонов.

Спектакль подготовят режиссер Евгений Маленчев и белорусский драматург Константин Стешик. Еще в 2019 году «Старый дом» объявлял о планах выпустить «Фарго», но тогда режиссером называли Андрея Прикотенко.


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