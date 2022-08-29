Загрязнение рек золодобытчиками выявлено в Кузбассе

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Загрязнение рек золодобытчиками выявлено в Кузбассе
29 Авг 2022, 09:42

Специалисты выявили загрязнения кузбасских рек Берикуль и Большой Кундат. Кроме того, идет проверка на реках Толунчук и Талановая, где также обнаружены загрязняющие вещества. Во всех случаях подозреваются золотодобытчики.

В 2022 году специалисты провели выездное обследование и выявили превышение ПДК взвешенных веществ, ртути, железа и марганца в реках Берикуль и Большой Кундат. Под подозрением ООО «Кундат», ранее компания уже подвергалась административному наказанию.

Реки Берикуль и Большой Кундат имеют важное рыбохозяйственное значение для региона, отмечает глава Роприроднадзора Светлана Радионова. Сумма ущерба только Большому Кундату составляет около 1,5 млн рублей.

«В настоящее время по согласованию с прокуратурой проводим внеплановые выездные проверки ООО а/с «Золотой полюс» и ООО «Тулунчук». В июле этого года мы зафиксировали факты загрязнения рек Толунчук и Талановая. Организации допустили размещение вскрышных пород в водоохранной зоне, превысили показатели ПДК загрязняющих веществ. Кроме того, «Золотым полюсом» допущен дренаж и самоизлив промывочных вод с попаданием в реку Талановую», — рассказала Радионова в своем тг-канале.

Сейчас специалисты рассчитывают принесенный водному объекту вред. Оба золотодобытчика будут привлечены к административной ответственности.

На юге Кемеровской области к административной ответственности были привлечены ООО «Новый Базас», ООО «ЗЭР», ООО «Артель старателей «Горная».

На 90 суток судом приостанавливалась деятельность ООО «ГК-Сибирь». Золотодобытчики загрязняют реки Ортон и Мрассу.


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