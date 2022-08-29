Новосибирские власти ищут инвестора с 71 млн для строительства мусоросортировочного комплекса

© pixabay.com

В Новосибирской области объявлен конкурс на строительство и эксплуатацию Болотнинского мусоросортировочного комплекса. Проект будет реализован по концессии. Общая стоимость объекта составит более 140 млн рублей, около половины из них будут средства инвестора.

В конкурсе может принять участие индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества два или более юридических лица.

«Общая стоимость объекта составит 141 млн рублей, 70 млн будет профинансировано за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, 71 млн должны составить средства инвестора. Мы рассчитываем на активное участие профильных коммерческих организаций в этом конкурсе», — прокомментировал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Объектом концессионного соглашения является полигон твердых коммунальных отходов, срок договора — 25 лет, следует из документации. Соглашение будет заключаться с администрацией Болотнинского района.

Прием заявок осуществляется до 9 сентября.