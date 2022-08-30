Полицейские жестоко избили задержанного в Красноярском крае

30 Авг 2022, 06:34

Полицейских подозревают в избиении мужчины на улице в Курагинском районе Красноярского края. Они также могли применять насилие в отделении. Возбуждено уголовное дело.

Двое 39-летних сотрудников полиции заметили на улице в поселке Краснокаменск Курагинского района 31-летнего местного жителя. Он употреблял спиртное во дворе дома. Один из сотрудников МВД нанес мужчине удар кулаком по лицу, после чего сотрудники потребовали проехать с ними в отделение, сообщили в СК РФ по Красноярскому краю 30 августа.

«После отказа, полицейские, действуя с превышением должностных полномочий, умышленно нанесли мужчине множественные удары руками в область лица и по телу, — считает следствие. — Воспользовавшись моментом, потерпевший попытался убежать, однако, вновь был настигнут полицейскими, которые применили физическую силу в виде загиба руки за спину и специальные средства ограничения подвижности — наручные браслеты. После доставления потерпевшего в отдел полиции, обвиняемые на протяжении четырех часов удерживали мужчину и причиняли ему телесные повреждения».

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств). Подозреваемых отправили в СИЗО.


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Полицейские жестоко избили задержанного в Красноярском крае
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