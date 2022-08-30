Пропавшую женщину нашли мертвой в Новосибирской области

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Пропавшую женщину нашли мертвой в Новосибирской области
30 Авг 2022, 06:43

В селе Сокур Новосибирской области пропала 31-летняя женщина. Ее нашли мертвой.

Юлия Коренкова из села Сокур Мошковского района пропала 24 июля. Волонтеры «Лизы Алерт» объявляли поиски.

Женщину нашли погибшей 29 августа, говорится в сообществе «Лизы Алерт» во «ВКонтакте».

Женщина приехала в гости к родным и пропала. По сведениям «Инцидент. Новосибирск», «изуродованное тело» нашли грибники.


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