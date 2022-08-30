Землетрясение в 5 баллов случилось на Байкале, его могли ощущать в Иркутске
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Землетрясение интенсивностью 5,1 баллов произошло на Байкале. В Иркутске оно ощущалось на уровне 3 балла.
Толчок интенсивностью 5,1 балла произошел в 08:34 (ирк) в акватории озера Байкал. Эпицентр, по данным МЧС, был в 16 км от населенного пункта Большое Голоустное.
Ощутимость в Иркутске, Иркутском и Шелеховском райна составила до 3 баллов. Разрушений не зафиксировано. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
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