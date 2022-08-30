Уголовное дело возбуждено после запирания ребенка в холодильнике новосибирского магазина

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Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после лишения свободы ребенка в одном из магазинов Новосибирска. Мальчика заперли в холодильнике после просьбы убрать просрочку.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, то есть по признакам преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего), сообщает СКР.



«По версии следствия, 29 августа 2022 года сотрудник магазина по улице Селезнева города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина», — говорится в сообщении СК.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.