Жители Красноярского края протестуют из-за ограничений на лов рыбы: «Госинспекция, разогнавшая местное население на оккупированной территории, катает „гостей“ на элитную рыбалку»

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Жители Туруханского района Красноярского края проводят сходы из-за ущемления их прав на добычу рыбы со стороны федеральных властей в угоду коммерческим структурам. Они заявили о дискриминации местного населения.

Жители поселка Бор Севера Туруханского района обратились в краевое правительство из-за нарушения их конституционных прав. Копия письма оказалась в распоряжении Тайги.инфо.

«Обитателям мегаполисов вряд ли ведомо, что залогом выживания населения деревень Крайнего Севера было и остается традиционное хозяйствование, где главным его видом является рыболовство, — сказано в обращении. — В силу этого незнания, столичные законодатели неправильно определили его как „любительское“, хотя разница между рыбаком-любителем и северянином, для которого рыба составляет основную статью заготовок продуктов на долгую зиму, — очевидна. Вследствие удаленности высоких чинов от интересов и потребностей простого населения, с 2017-го года Росрыболовство пересмотрело нормативы на вылов целого списка наименований рыб, единым росчерком пера лишив нас возможности делать сезонные заготовки рыбы и кормить свои семьи».

На территории Красноярского края действуют «Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна», установленные приказом Минсельхоза РФ. В 2020 году «Северный город» писал, что жителей части северных территорий края фактически лишили возможности применять сети при любительском рыболовстве, а в списки разрешенных не включили некоторые виды рыбы, среди которых основные промысловые для северных районов: сиг, тугун, пелядь и чир.

«В сфере промышленного рыболовства у нас нет таких острых проблем, с рыболовством коренных малочисленных народов — тоже, — говорил депутат заксобрания от Таймыра Валерий Вэнго. — Но вопрос о любительском рыболовстве на Таймыре и в Эвенкии для тех категорий граждан, которые не принадлежат к малочисленным народам, стоит очень остро. В Волочанке, например, под это попадают всего четыре человека, неужели они выловят все ценные породы рыбы? По закону у нас нет ограничений, но правила явно не соответствуют той реальности, в которой мы с вами находимся, и с этим необходимо бороться».

Жители Бора Севера рассказали, что на протяжении пяти лет пытаются внести поправки в правила рыболовства с учетом реальных потребностей и традиционного быта севера. Проходили встречи с чиновниками Росрыболовства и минэкологии края.

«Ни один из пунктов этих предложений не был учтен ни федеральными правилами любительского рыболовства, ни краевыми подзаконными актами, — говорится в новом письме. — Наши обращения год от года игнорировались, а краевые министры и чины Росрыболовства просто открыто издевались над нами в СМИ, плевали на наши беды, называя „жалобщиками“ и иными непотребными словами. Все это указывает на нежелание властей понимать нужды простого человека, на великую пропасть между решениями правящей касты и реальной жизнью населения. В результате, местные рыбаки, испокон пользовавшееся устоявшимися нормами вылова рыбы, сегодня вынуждены довольствоваться жалким минимумом или вообще отказаться от традиционной рыбалки, что стало ощутимым ударом по бюджету наших семей».

Более того, исконные участки водоемов местных жителей теперь используют под коммерческий лов: «Наиболее уловистые территории реки Подкаменная Тунгуска, прежде принадлежащие местному поселению в качестве рыболовных участков, переданы Федеральным агентством рыболовства коммерсантам, ведущим беспрецедентное по наглости разграбление рыбных ресурсов,. Вследствие неконтролируемого лова в акватории реки Подкаменная Тунгуска истощены либо полностью истреблены популяции рыб, традиционно являвшихся для жителей красноярского Севера источником заготовок на зиму».

В поселке Бор Севера, по данным на 2010 год, проживало около 2,5 тыс. человек.

«Мало того, на услужении рыбопромышленников сегодня пребывает рыбинспекция, задача которой — путём беззакония и террора изгнать с реки местное население, как помеху деятельности коммерческих структур, — считают жители. — Распространенной формой этого террора стал массовый отъем сетных орудий, свершаемый без всяких оснований и соблюдения предписанных процедур, то есть незаконно. Странные люди, именующие себя „инспекторами рыбоохраны“, не имеющие разрешающих документов и права на пребывание здесь, занимаются охраной интересов коммерсантов — самозваных „хозяев реки“! Слияние органов рыбоохраны и коммерческих структур, по сути, являет собой преступное сообщество, целью которого стало его обогащение за счет хищнического изъятия природных ресурсов».

В итоге 20 августа жители сами провели рейд и зафиксировали нарушения природоохранного законодательства со стороны коммерческих судов на реке Подкаменная Тунгуска. «При этом, лица, осуществлявшие рыбинспекторскую деятельность, не смогли внятно пояснить: кто именно уполномочил их на охрану частного промысла. Имеется фотоматериал, на котором так называемая госинспекция, разогнавшая местное население на оккупированной ей территории, катает „гостей“ на элитную рыбалку», — рассказали они.

Пострадавшие обращались в приемную президента РФ Владимира Путина, в Госдуму и в правительстве края. Но никакой реакции на жалобы не было. Жители предупреждают, что ответственность за последующее развитие событий на рыбацких тонях ляжет на краевые власти.

Тайга.инфо