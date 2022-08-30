Студент упал с 9 этажа общежития красноярского вуза
30 Авг 2022, 08:21
Происшествие случилось в ночь на 30 августа на улице Ады Лебедевой в общежитии КГПУ имени В. П. Астафьева, пишет «ТВК Красноярск».
Студент красноярского пединститута упал с пожарной лестницы на 9 этаже общежития. Молодой человек выжил и находится в больнице.
Происшествие случилось в ночь на 30 августа на улице Ады Лебедевой в общежитии КГПУ имени В. П. Астафьева, пишет «ТВК Красноярск».
С пожарной лестницы выпал студент 2002 года рождения, который учился на третьем курсе, уточнили в вузе.
Молодого человека госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
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