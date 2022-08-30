Студент упал с 9 этажа общежития красноярского вуза

Студент красноярского пединститута упал с пожарной лестницы на 9 этаже общежития. Молодой человек выжил и находится в больнице.

Происшествие случилось в ночь на 30 августа на улице Ады Лебедевой в общежитии КГПУ имени В. П. Астафьева, пишет «ТВК Красноярск».



С пожарной лестницы выпал студент 2002 года рождения, который учился на третьем курсе, уточнили в вузе.

Молодого человека госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.