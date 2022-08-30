Омича обвинили в изнасиловании девятилетней девочки

В Омске задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании маленькой девочки. Ребенок жив.

«По версии следствия, 28 августа 46 — летний мужчина, встретив на территории одного из поселков девятилетнюю девочку, обманом завлек ее на безлюдный пустырь вдали от домов, где применил к ней насилие и совершил в отношении неё преступление сексуального характера. После чего он скрылся», — сообщили в СК РФ 30 августа.

Потерпевшая госпитализирована.

Уголовное дело возбудили по ст.131 УК (изнасилование). Подозреваемый был задержан в Омске. Следствие планирует ходатайствовать об аресте.

