Омича обвинили в изнасиловании девятилетней девочки

30 Авг 2022, 09:03

В Омске задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании маленькой девочки. Ребенок жив.

«По версии следствия, 28 августа 46 — летний мужчина, встретив на территории одного из поселков девятилетнюю девочку, обманом завлек ее на безлюдный пустырь вдали от домов, где применил к ней насилие и совершил в отношении неё преступление сексуального характера. После чего он скрылся», — сообщили в СК РФ 30 августа.

Потерпевшая госпитализирована.

Уголовное дело возбудили по ст.131 УК (изнасилование). Подозреваемый был задержан в Омске. Следствие планирует ходатайствовать об аресте.


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