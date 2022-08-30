Новосибирцы вышли на пикет против строительства мусорного полигона

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Пикет против строительства мусоросортировочного комплекса прошел в центре Новосибирска. На акцию вышли десятки человек, они требовали губернатора Андрея Травникова («Единая Россия»).

Новосибирцы вышли на пикет против строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных отходов около сел Плотниково и Жеребцово в Новосибирском районе. Акцию провели у театра «Глобус» 30 августа, передает корреспондент Тайги.инфо.

На пикет собрались примерно 50–70 человек. Они требовали, чтобы к ним вышел губернатор.

На плакатах, в частности, говорилось: «Стройте полигон там, где безопасно, а не там, где выгодно бизнесу», «Экологическая мина под Новосибирск», «Губернатор Травников врет? Мэр Локоть приверает? Сёмка интересы олигархов продвигает?» Последний из перечисленных — это, вероятно, профильный вице-губернатор Сергей Сёмка.

По словам секретаря новосибирского райкома КПРФ Виталия Тихова, местные жители предлагали перенести объект на территорию 20 км от села Плотниково, где нет лесов, населенных пунктов и водоемов, при этом удорожание транспортировки мусора будет несущественным. Но власти не рассматривают такой вариант, отметили в обкоме.



В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год. Объекты так и не начали строить, в мае 2022 года концессию расторгли, но «Экология-Новосибирск» сохраняет статус регионального оператора обращения с отходами и собирает деньги с населения за вывоз мусора.

ООО «Экология-Новосибирск» подконтрольно группе «ВИС». Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

За шесть лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона, а сейчас обсуждается его строительство около села Плотниково, где есть краснокнижные животные и растения. Там же протекают три реки, впадающие в Иню.

Вместо расторгнутой концессии на строительство перерабатывающих комплексов и полигонов планировалось провести конкурсы по шести объектам в районах области. Два из них — в пригороде Новосибирска.