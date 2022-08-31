Умер единственный президент СССР Михаил Горбачёв

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Умер единственный президент СССР Михаил Горбачёв
31 Авг 2022, 04:41

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни.

«После тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сообщили в ЦКБ.

Заболевание не уточняется.

По сведениям ТАСС, Михаила Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой. Она умерла в 1999 году от лейкоза.

Михаил Горбачёв родился в 1931 году. Был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и единственным президентом СССР. В 1990 году он получил Нобелевскую премию мира.
Горбачёв выступал против августовского путча 1991 года. «Считаю, что уроки тех дней актуальны сегодня, — говорил он в 2021-м. — Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий — это всегда должно быть заботой общества и государства. Я верю, что демократический путь развития России — единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы».

Политик также владел 10% акций «Новой газеты».


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