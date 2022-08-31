Новосибирская авиакомпания разрешила экипажам татуировки и яркие волосы

© t.me/s7newsroom

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines первой в России разрешила экипажам татуировки и необычные прически. Некоторые ограничения сохраняются из-за требований безопасности.

«Кабинному и летному экипажам теперь можно иметь татуировки на открытых частях тела, носить бороду и красить волосы в яркие цвета, — сообщила компания. — Стандартные нормы авиакомпаний не всегда оправданно регламентируют внешний вид бортпроводников, пилотов и сотрудников в аэропорту. Пришло время их обновить!»

«Мы поддерживаем свободу самовыражения коллег и уверены, что профессиональные качества сотрудников никак не зависят от наличия татуировок или цвета волос», — подчеркнули в S7.

Кроме того, отныне бортпроводницы могут выбрать удобную обувь на плоской подошве, балетки или лоферы, вместо каблуков. Бортпроводники же смогут носить бороду.

При этом по-прежнему не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела — чтобы случайно не зацепиться и не пораниться во время полета.