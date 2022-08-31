Девочку обстреляли из пневматики в Абакане

Неизвестный обстрелял девочку в Абакане. Возбуждено уголовное дело.

12-летняя девочка вместе с подругой пошла магазин канцелярских товаров в Абакане. Около дома по улице Ломоносова,24б города Абакана, девочка почувствовала боль в области правого бедра, рассказали в СК РФ по Хакасии и Красноярскому краю.

«Ребенка доставили в больницу, где в ходе осмотра у нее диагностировали ранение мягких тканей правого бедра, не причинившего вреда здоровью. Предположительно, неустановленное лицо причинило ребенку ранение из пневматического оружия», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)