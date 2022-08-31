Девочку обстреляли из пневматики в Абакане
31 Авг 2022, 09:10
Неизвестный обстрелял девочку в Абакане. Возбуждено уголовное дело.
12-летняя девочка вместе с подругой пошла магазин канцелярских товаров в Абакане. Около дома по улице Ломоносова,24б города Абакана, девочка почувствовала боль в области правого бедра, рассказали в СК РФ по Хакасии и Красноярскому краю.
«Ребенка доставили в больницу, где в ходе осмотра у нее диагностировали ранение мягких тканей правого бедра, не причинившего вреда здоровью. Предположительно, неустановленное лицо причинило ребенку ранение из пневматического оружия», — уточнили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)
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