Девочку обстреляли из пневматики в Абакане

31 Авг 2022, 09:10

Неизвестный обстрелял девочку в Абакане. Возбуждено уголовное дело.

12-летняя девочка вместе с подругой пошла магазин канцелярских товаров в Абакане. Около дома по улице Ломоносова,24б города Абакана, девочка почувствовала боль в области правого бедра, рассказали в СК РФ по Хакасии и Красноярскому краю.

«Ребенка доставили в больницу, где в ходе осмотра у нее диагностировали ранение мягких тканей правого бедра, не причинившего вреда здоровью. Предположительно, неустановленное лицо причинило ребенку ранение из пневматического оружия», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)


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Девочку обстреляли из пневматики в Абакане
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