Омским бюджетникам угрожают «штрафами» за отказ от досрочного голосования по выборам горсовета

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Гигантские очереди образовались в территориальных избирательных комиссиях Омска, где началось досрочное голосование на выборах депутатов горсовета. Бюджетников свозят на участки под угрозой штрафов, передают местные СМИ.

В Омске началось досрочное голосование на выборах депутатов горсовета. На участках выстроились очереди из согнанных бюджетников, сообщает депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) в своем телеграм-канале. Их подвозят на автобусах.

«В Омске началось досрочное голосование в городской совет. Местная власть уже печально прославилось „войной клонов“, когда выставила против кандидатов КПРФ двойников из фейковой партии „Коммунисты России“. Теперь свежий скандал в Омске. Бюджетников гонят на досрочное голосование. Огромными толпами, под телекамеры, чтобы оппоненты знали: власть их задушит такими приемами и издевательствами над зависимыми бюджетниками. По сути, это политическое запугивание: все под колпаком и зависимый люд проголосует „как надо“», — считает Обухов.

В пресс-службе омского обкома КПРФ уточнили, что людей забирают прямо в рабочее время на автобусах и везут в территориальные избиркомы. В Ленинской ТИК из-за давки уже вызывали скорую помощь, уточнили в партии.

«На стенды с фотографиями кандидатов никто не смотрит, все торопятся побыстрее отбыть повинность. Соблюдается ли тайна голосования, проследить сложно. И такое повсеместно», — рассказали в обкоме.

Корреспонденты «Коммерческих вестей» выяснили, что бюджетникам «дали наставление обязательно проголосовать в окружных администрациях». Собеседник издание утверждает, что конкретного кандидата не называли, но тем, кто не придет в некоторых бюджетных учреждениях «туманно намекают на возможный штраф».

Людям в обмен на участие в «досрочке» дают значок в виде разработанного мэрией фирменного логотипа «Омск». Утверждается, что, если его носить, то можно поучаствовать в акции «Омск-это мы».

Отметим, что Омская область на выборах депутатов Госдумы в 2021 году показала один из худших результатов среди регионов для «Единой России». КПРФ здесь выиграла два одномандатных округа из трех.