Сибирские амфибии вырабатывают спирт, чтобы бороться с морозами

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Сибирские амфибии вырабатывают спирт, чтобы бороться с морозами
31 Авг 2022, 11:43

Сибирские амфибии вырабатывают этиловый спирт, чтобы приспосабливаться к холодам. К таким выводам пришли новосибирские ученые.

Ученые новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦиГ) и магаданского Института биологических проблем Севера (ИБПС) раскрыли механизм устойчивости земноводных к низким температурам и пониженному уровню кислорода в тканях, сообщило издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Сибирская лягушка Rana amurensis до полугода выживает в воде с почти полным отсутствием кислорода и сохраняет способность двигаться, а остромордая лягушка Rana arvalis и саламандра Salamandrella keyserlingii остаются на суше в верхних слоях почвы и при замерзании испытывают жесткую гипоксию из-за прекращения циркуляции крови, рассказали ученые.

При этом остромордая лягушка способна переносить охлаждение до -16 градусов, сибирский углозуб — до -55 градусов.

Биологи изучили метаболом (совокупность малых молекул в организме) трех амфибий и выяснили, что животные к осени накапливают в печени гликоген — полисахарид, распадающийся зимой на глюкозу и глицерин. Они обеспечивают энергией клетки организма до замораживания, а затем выступают в роли антифриза.

«В состоянии гипоксии/замораживания у лягушек и углозуба ученые обнаружили этанол (то есть этиоловый спирт — прим. Тайги.инфо), который ранее никогда не отмечался в таком количестве у наземных позвоночных, — говорится в сообщении. — Интересным показалось и обнаружение 2,3-бутандиола — молекулы, которая часто встречается в метаболомных исследованиях позвоночных, но функция ее остается неизвестной».

Кроме того, у всех видов нашли глицерин, который выступает в качестве защиты у многих морозоустойчивых животных. Но его роль в организме сибирской лягушки (Rana amurensis) неясна, потому что как раз она не переносит замораживания и зимует в непромерзающих водоемах.


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