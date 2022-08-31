Новосибирскому убийце 17-летней подруги дали 15 лет

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Новосибирский суд признал Федора Хижина виновным в жестоком убийстве своей 17-летней подруги. Его приговорили к 15 годам колонии. Молодой человек некоторое время находился в реабилитационном центре и оказался среди тех, кто согласился стать потерпевшим в обмен на свободу — силовики, по словам сотрудников учреждения, обещали контролировать потенциальную опасность «клиентов».

Новосибирский областной суд рассмотрел дело 20-летнего Федора Хижина, которого обвиняли и убийстве несовершеннолетней сожительницы с особой жестокостью (пункт «д» ч. 2 ст. 105 УК) и краже (ч. 2 ст. 158 УК).

«Установлено, что 6 марта 2021 года подсудимый находился в квартире в Дзержинском районе Новосибирска со своей знакомой, где молодые люди совместно употребили наркотическое средство „мефедрон“. После чего подсудимый нанес девушке не менее 59 ударов ножом в жизненно-важные органы — шею и голову, а также по рукам, чем причинил ей особые страдания и мучения, а также телесные повреждения, от которых наступила ее смерть», — рассказали в областной прокуратуре.

Молодой человек похитил деньги, мобильный телефон и ноутбук общей стоимость более 56 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что он сдал технику в ломбард, и поехал в Кемерово к подруге. Там его и задержали.

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Погибшая девушка писала в своем твиттере о проблемах молодого человека с наркотиками и абьюзивном характере отношений. Уже после убийства была опубликована переписка Хижина со знакомыми, в которой он говорил, что мог пойти на преступление из-за зависимости и недостатка денег мефедрон.

Тайга.инфо узнала, что Хижин некоторое время находился в реабилитационном центре «Национальный проект», в который в конце лета 2020-го пришли силовики по делу о незаконном лишении свободы. Он оказался среди тех, кто согласился стать потерпевшим в обмен на свободу. Следователи заявили сотрудникам ребцентра, что сами будут контролировать его потенциальную опасность. Через полгода он зарезал девушку.

Новосибирский облсуд приговорил Хижина к 15 годам колонии строгого режима. Решение пока не вступило в силу.