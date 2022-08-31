Мэр Новосибирска рассказал о повышении тарифа на проезд в метро

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Тариф на проезд в метрополитене Новосибирска может быть повышен из-за инфляции, сообщил журналистам 31 августа мэр Анатолий Локоть.

«Вы могли бы точно также задать вопрос о том, будет ли инфляция. Будет. Она реально есть. Поэтому, это, по крайней мере, чтобы компенсировать инфляционные издержки. Иначе мы наш метрополитен загоним в экономическую яму. Этого делать, конечно, нельзя, я думаю, все новосибирцы это понимают», — ответил мэр на вопрос журналиста о повышении стоимости проезда (цитата по НГС).



Стоимость проезда в метро была повышена последний раз в декабре 2021 года. Тогда тариф вырос до 27 рублей. Увеличена была стоимость проезда и в другом общественном транспорте. Однако расчеты департамента по тарифам вызвали недоумение у замминистра транспорта Новосибирской области Вячеслава Невежина. По его словам, чиновники привязали новый тариф к расчетам цен на топливо за 2020 год, хотя оно существенно подорожало.

Ранее право устанавливать тарифы на проезд в общественном транспорте получили власти ряда муниципалитетов, в том числе Новосибирска.