Военный вымогал деньги у сослуживца с долгами в Бурятии
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В Бурятии военнослужащий признан виновным в вымогательстве и нарушении уставных отношений. Он получил год дисбата.
Кяхтинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового Мусы Курбанова, которого обвиняли в вымогательстве с применением насилия (пункт «в» ч. 2 ст. 163 УК) и нарушении уставных отношений (ч. 1 ст. 335 УК). Об этом говорится в карточке дела.
«Военнослужащий, осведомленный о долговых обязательствах потерпевшего, совершал вымогательство денежных средств под угрозой применения насилия и с применением такового, в качестве предлога используя долговые обязательства последнего», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Мужчина приговорен к году дисциплинарной воинской части. Гражданский иск потерпевшего также удовлетворен.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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