Военный вымогал деньги у сослуживца с долгами в Бурятии

© voinskayachast.net
Военный вымогал деньги у сослуживца с долгами в Бурятии
01 Сен 2022, 06:07

В Бурятии военнослужащий признан виновным в вымогательстве и нарушении уставных отношений. Он получил год дисбата.

Кяхтинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового Мусы Курбанова, которого обвиняли в вымогательстве с применением насилия (пункт «в» ч. 2 ст. 163 УК) и нарушении уставных отношений (ч. 1 ст. 335 УК). Об этом говорится в карточке дела.

«Военнослужащий, осведомленный о долговых обязательствах потерпевшего, совершал вымогательство денежных средств под угрозой применения насилия и с применением такового, в качестве предлога используя долговые обязательства последнего», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Мужчина приговорен к году дисциплинарной воинской части. Гражданский иск потерпевшего также удовлетворен.

Приговор пока не вступил в законную силу.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Патриотизм и уважение к Родине лучше воспитывает социальная защищенность и новенькие парты
Вера Ганзя
Вот и начинается новый учебный год. Опять грядут изменения. Нет, это не увеличение фонда оплаты труда и не прекращение оттока профессионалов из образования
Последние материалы
01 Сен, 10:04
Улицу в разрушенном паводком Тулуне назовут в честь погибшего экс-главы МЧС
01 Сен, 08:51
Сельхозземли переводят угольщикам под склады и отвал в Новосибирской области
01 Сен, 08:37
Путин поручил найти виновных в срыве ремонта школ в Туве и на Алтае
01 Сен, 07:35
Красноярец рассказал, как его избили сотрудники Росгвардии: «Тебе нужны проблемы? Не лезь в это»
01 Сен, 06:25
Новосибирский губернатор Травников попал под критику федеральных спикеров
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования