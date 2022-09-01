Красноярец рассказал, как его избили сотрудники Росгвардии: «Тебе нужны проблемы? Не лезь в это»

© vk.com/krskafganfond

Жителей Красноярского края избили сотрудники Росгвардии, которые требовали от них какое-то оружие. Один из пострадавших обратился в полицию, но прошло уже два месяца, и никакой реакции нет.

26-летний красноярец Александр Ушацкий записал видеообращение, в котором рассказал, как его избили силовики в поселке Бор Туруханского района Красноярского края. Ролик опубликовал во «ВКонтакте» пользователь «Фонд-Ветеранов-Афганистана Благодарность».

Ушацкий работал в поселке на организацию, которая восполняет популяцию осетра в Енисее. В один из дней он вместе с напарником Алексеем Храмцовым вернулся в поселок Бор уже ночью.

«Вытащили с товарищем лодку на берег. К нам подбежали два сотрудника Росгвардии, они не представились, никаких опознавательных шевронов у них не было, но было оружие. Они материли, требовали выдать им оружие. У нас его не было. Они нанесли мне серию ударов по лицу, по туловищу и по ногам», — рассказал Ушацкий.

Затем, когда Ушацкий был уже на коленях, один из ударов «тупым предметом» пришелся прямо ему по голове. На какое-то время он потерял сознание. Когда очнулся, увидел, что его товарища тоже избивают.«Мне натянули шапку на лицо и положили лицом в землю», — добавил Ушацкий.

Никакого оружия росгвардейцы не нашли. Но напарника Ушацкого, местного жителя Алексея Храмцова, у которого есть разрешение на оружие, заковали в наручники. Сам же Ушацкий периодически терял сознание, чувствовал себя плохо.

178919

Ушацкого продержали в отделе полиции поселка Бор примерно с 04:00 до 08:00. Его тошнило, он просил вызвать скорую помощь. Но на это не отреагировали ни полицейские, ни росгвардейцы. Утром в отдел привезли его товарища Алексея Храмцова — он был избит.

Мужчин развели по разным кабинетам и заставили писать объяснительные о том, что они делали на реке. Фамилия старшего группы росгвардейцев — Абрамов. Он в звании майора или подполковника, отметил Ушацкий.«Он [Абрамов] меня вызвал в кабинет, я его спросил, почему было такое задержание. На что он мне ответил, что у Алексея было разрешение на оружие, и он мог его предъявить. Но оружия у нас не было. Я сказал, что буду обращаться [за защитой прав]. Он сказал: „Тебе нужны проблемы? Не лезь в это“ — отметил Ушацкий. — После этого он дал мне подписать документ, что претензий не имею».

Ушацкий дошел до дома и уснул. Проснулся с головокружением и тошнотой, позже — на утро — его госпитализировали. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и положили в стационар.

Александр Ушацкий позвонил на горячую линию МВД, рассказал об избиении. После этого местный участковый вызвал его на опрос и дал его направление на освидетельствование. Прошло два месяца, полиция больше не проявляла себя.

В региональном управлении Росгвардии сайту NGS24 заявили, что сотрудники ведомства «работали по заявке ГУ МВД РФ по Красноярскому краю». Издание направило запрос в главк.

