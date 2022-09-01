Путин поручил найти виновных в срыве ремонта школ в Туве и на Алтае

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Более 80 школ не успели отремонтировать в России к началу учебного года. Часть из них находится в Туве и Алтайском крае.

«Из 84 школ, которые не успевали завершить капремонт к 1 сентября, 15 школ будут открыты 1 сентября: там работы будут продолжаться локально в спортивных залах, в бассейнах, что не повлияет на учебный процесс. 55 школ откроются до конца сентября, а 14 — до конца октября. Это во многом связано с обнаружением в ходе ремонтных работ ранее не выявленных дефектов, — заявил министр министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля). — <…> Данная ситуация находится у нас на особом контроле <…> особенно в Алтайском крае, республиках Башкортостан и Тыва, Курской области».

Путин попросил от Кравцова «обязательно выявить, кто виноват» в срыве ремонта. Он призвал больше не заключать контракты с подрядчиками, которые могли допустить отставание от графиков.

Всего же к 1 сентября планировалось отремонтировать около 2 тыс. школ.