Новосибирских и кузбасских охранников зовут на работу в ЛНР и ДНР

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Сотрудников охранных предприятий из регионов Сибири начали звать на работу в самопровозглашенные и признанные Кремлем ДНР и ЛНР. Расценки разнятся, но в Новосибирске, по сведениям Тайги.инфо, обещают до 7 тыс. рублей в сутки.

Сотрудникам новосибирских ЧОПов предложили поехать в Луганск и «охранять что-то» за 6-7 тыс. рублей в сутки, сообщил Тайге.инфо источник, знакомый с ситуацией. Важное условие — это наличие шестого разряда.

Охранник шестого разряда имеет право на использование всех специальных средств, а также на ношение и применение служебного огнестрельного оружия.

Первый набор из Новосибирской планируется отправить 15 сентября, узнал источник.

На сайте «Авито» опубликованы объявления о наборе охранников из регионов юга России для школ на территориях Украины, подконтрольных РФ, обратила внимание «Сота». «Предлагают 170 тыс. рублей в месяц», — отметило издание.

Тайга.инфо обнаружила похожие объявления в Алтайском крае, Томской, Иркутской областях и Кузбассе. В зависимости от региона и наличия лицензий обещают 140-170 тыс. рублей в месяц за охрану школ и детских садов.

В новокузнецком объявлении от охранного предприятия «Бульдог» утверждается, что это «ограниченное и уникальное предложение», а также «работа для настоящих патриотов своей страны». Фирма обещает официальное трудоустройство по ТК РФ за охрану образовательных учреждений в ЛНР и ДНР. Соискателям предлагают вахту в формате «месяц через месяц" или «два месяца через месяц», бесплатные проезд, форму, проживание и питания, а также «страхование бесплатно на случай ранения — 3 млн. рублей, на случай гибели — 5 млн».