Вагоны с углем опрокинулись в Хакасии
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Вагоны с углем сошли с рельсов в Хакасии. Большая часть опрокинулась.
Сход 15 вагонов с углем произошел на перегоне «Углесборочная-Карасук» в Хакасии утром 1 сентября. Об этом сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.
«В результате инцидента никто не пострадал, 11 вагонов опрокинулись», — уточнили в ведомстве.
Следственный комитет начал проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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