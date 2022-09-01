Вагоны с углем опрокинулись в Хакасии

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Вагоны с углем опрокинулись в Хакасии
01 Сен 2022, 10:49

Вагоны с углем сошли с рельсов в Хакасии. Большая часть опрокинулась.

Сход 15 вагонов с углем произошел на перегоне «Углесборочная-Карасук» в Хакасии утром 1 сентября. Об этом сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

«В результате инцидента никто не пострадал, 11 вагонов опрокинулись», — уточнили в ведомстве.

Следственный комитет начал проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).


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