Работы приостановлены на шахте в Кузбассе из-за превышения концентрации метана и других нарушений

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Ростехнадзор временно запретил выемку угля в лаве шахты «Берёзовская» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». Там обнаружены нарушения требований промбезопасности, в том числе превышение концентрации метана.

«Установлено превышение допустимой концентрации метана, нарушения крепления горных выработок, необеспечение расчетным количеством воздуха горной выработки выемочного участка лавы, отсутствие свободного прохода в горных выработках для выполнения мероприятий, предусмотренных планом ликвидации аварии», - поясняется в сообщении Ростехнадзора.



Отмечается, что нарушения создают «непосредственную угрозу жизни и здоровью людей». 29 августа составлен протокол о временном запрете выемки угля в лаве 49 пласта XXVI, кроме работ по жизнеобеспечению, на ОПО «Шахта угольная» шахта «Берёзовская» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Материалы дела направлены в Березовский городской суд Кемеровской области.

Шахта «Берёзовская» – градообразующее предприятие города Берёзовский. Добывает уголь коксующихся марок. Входит в АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ГК ТАЛТЭК).