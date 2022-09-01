Единоросса обвинили в использовании детей в агитации на выборах в новосибирское заксобрание

© vk.com/vitalynovoselov. Виталий Новосёлов (второй справа)
Единоросса обвинили в использовании детей в агитации на выборах в новосибирское заксобрание
01 Сен 2022, 12:46

Кандидата «Единой России» в депутаты новосибирского заксобрания Виталия Новосёлова обвинили в использовании детей в агитации. Его может поддерживать региональное правительство.

Виталий Новоселов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» ролик, в котором играет в футбол с несовершеннолетними жителями Барабинска, а рядом ходят люди в футболках с надписью «За Новоселова» (то есть с прямым призывом голосовать за конкретного человека). На запись обратили внимание в обкоме КПРФ.

«Один из участников мероприятия на камеру пояснил, что ему 16 лет. Вообще это существенное нарушение федерального законодательства о выборах и грозит это снятием кандидата», —  прокомментировал юрист обкома Камиль Джафаров.

«Ни для кого не секрет, что „Единая Россия“ чувствует некую безнаказанность. Хочу отметить, что на предыдущем судебном заседании [по иску о снятии Новосёлова с выборов] представитель избирательной комиссии отметил, что это личная страница Новоселова и никакой агитации они там не увидели. Но мы видим, что есть призывы, использование несовершеннолетних и факты подкупа налицо», — считает Джафаров.

Коммунисты пытаются снять Новосёлова с выборов. Его соперник из КПРФ Сергей Зарембо подал иск в областной суд, указав на «несколько фактов подкупа». Один связан с ярмаркой в селе Здвинск, на которой Новосёлов выступил со сцены и дарил наборы, уточнив, что каждый может приобрести продукты по сниженным ценам, рассказали в обкоме.

«Второй эпизод связан с установкой турников во дворах Барабинска. Отмечается, что сам кандидат оценивает свои действия как „дань уважения“ жителям, но, по мнению юридической службы обкома, это также является проявлением подкупа», — добавили в КПРФ.

Заседание суда запланировано на 2 сентября. Отметим, что на своей странице Новосёлов во время кампании публикует совместные фотографии с губернатором-единороссом Андреем Травниковым.

На довыборах депутата заксобрания по округу № 4 в Барабинском и Здвинском районов зарегистрированы Новосёлов, Сергей Зарембо (КПРФ), самовыдвиженцы Константин Терещенко и Евгений Гутов, Руслан Федореев (ЛДПР), Андрей Филимошкин («СРПЗП»), Лариса Путина (РППСС) и Надежда Приходько («Новые люди»).


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