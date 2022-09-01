Житель Иркутской области пытался убить металлической трубой бывшую жену и ее мать

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Иркутянин осужден за покушение на убийство бывшей жены и ее матери. Мужчина напал на женщин с металлической трубой. Их спасли соседи.

Житель Иркутской области признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). 16 ноября 2021 года в алкогольном опьянении он с металлической трубой напал на бывшую жену и ее мать. Дело происходило в подъезде дома в городе Железногорск-Илимский - женщины пришли забрать вещи.



«На шум в подъезде обратили внимание соседи, которые и пресекли преступные действия мужчины. Потерпевшие были экстренно доставлены в больницу с переломами и иными телесными повреждениями», - сообщили в СК.

Мужчине назначили 9 лет, 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.