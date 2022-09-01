Экологи обнаружили высокие концентрации опасных веществ в воде Байкала

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Российское отделение «Гринпис» получило анализы проб сточной воды с очистных сооружений Северобайкальска, Слюдянки и Байкальска. Результаты впечатляют: превышение допустимых концентраций различных веществ в десятки, а то и сотню раз. Превышены концентрации хлоридов и сульфатов, азот- и фосфорсодержащих веществ, алюминия, железа, хрома, меди, никеля свинца. Найдены нефтепродукты и нитраты.

«Гринпис» выяснил, что в воде в районе Байкальска допустимые концентрации по взвешенным веществам (различным органическим и неорганическим соединениям) превышены более чем в 180 раз, сообщается на сайте организации.



Опасно превышены концентрации хлоридов (в 36 раз) и вдвое сульфатов, азот- и фосфорсодержащих веществ.

«Важно учитывать, что на показатели могут влиять работы по ликвидации накопленного ущерба БЦБК. В частности, откачка воды, скопившейся в резервуарах с отходами в результате осадков или таяния снега», — отмечается в сообщении.

Также зафиксированы значительные превышения алюминия, железа, хрома, меди, никеля свинца. Наблюдаются повышенные концентрации нефтепродуктов.

«Слюдянка и Северобайкальск расположены на разных концах Байкала — юге и севере — но показатели проб довольно похожи. Это может быть связано с тем, что очистные сооружения в обоих местах довольно старые. В пробах, взятых в этих городах, значительно превышена концентрация взвешенных веществ (в восемь и девять раз соответственно), превышения по концентрациям ионов аммония в 25 и 18 раз соответственно, по фосфатам — в 6 и 3 раза, — отмечают эксперты. — Но Северобайкальск неожиданно сильно вырывается по содержанию нитратов в сточной воде: допустимые концентрации превышены почти в 35 раз!»

С такими показатели, как полагают экологи, может быть связано и размножение на севере Байкала спирогиры и других нетипичных водорослей и бактерий. Они угнетают местные эндемичные сообщества донных организмов и выбрасываются на берег в виде коричнево-зелёной дурно пахнущей массы.

Весной министерство природных ресурсов предложило смягчить нормы воздействия на экологическую систему Байкала.

«Несмотря на то, что инициатива минприроды на этом этапе не имела успеха, российский «Гринпис» решил разобраться, что же действительно сбрасывается в Байкал, чтобы более аргументированно отстаивать тезис о том, что нормы воздействия на Байкал должны оставаться такими же строгими, а в некоторых аспектах, возможно, и ужесточиться», — комментирует руководитель проекта респонсив российского отделения «Гринпис» Роман Важенков.

Поэтому для отбора проб «Гринпис» организовал две экспедиции. Образцы, которые отобрали по государственным стандартам, были направлены в официальные российские лаборатории. Результаты пробоотбора сравнивались с существующими требованиями к допустимому воздействию на Байкал.

Затруднение вызвал анализ на хлорорганические вещества, то есть стойкие органические загрязнители. Сейчас они практически не контролируются, а единственный показатель, который дает представление о содержании хлорорганики в сточных водах, в минприроды предлагают смягчить. Поэтому исследования, в том числе и независимые, нужно продолжать.

«Потому что смягчение требований к сточным водам, сбрасываемым непосредственно в Байкал и в водные объекты байкальского бассейна, недопустимо и недальновидно. Это не улучшит, а только затруднит охрану озера, ведь ответственные за сбросы смогут ссылаться на новые нормы, в сравнении с которыми реальные показатели не будут выглядеть устрашающими», — объясняет Роман Важенков.

