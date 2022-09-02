Иркутский офицер армии получил срок за наркотики
02 Сен 2022, 05:53
Офицер из Иркутской области признан виновным в хранении наркотиков. Ему дали реальный срок.
Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело лейтенанта Дмитрия Герасимова. Его обвиняли по ч. 2 ст. 228 УК (хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта), говорится в карточке дела.
Военнослужащий купил наркотики через интернет, уточнили в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Герасимова к 3 годам колонии общего режима. Решение пока не вступило в силу.
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