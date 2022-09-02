Жителей Алтая обвинили в вооруженном нападении на красноярский золотой прииск
© ГУ МВД по Красноярскому краю
Группа мужчин напала на золотой прииск в Красноярском крае. Они похитили около 1 кг драгоценного металла, деньги и телефоны. Полиция обвинила в этом жителей Республики Алтай.
Трое неизвестных совершили нападение на прииск в Мотыгинском районе Красноярского края. Они угрожали «предметами, схожими с оружием», избили одного из сотрудников предприятия и похитили более 200 тыс. рублей, около 1 кг золотого песка, а также сотовые телефоны, рассказали в региональном управлении МВД.
Под подозрение попали трое жителей Республики Алтай 1984-го, 1987-го и 1988-го годов рождения. По версии следствия, они приехали на прииск на внедорожнике Toyota, а затем скрыли на Алтае.
Подозреваемых задерживали со спецназом «Гром». У них дома нашли золотой песок и три зарегистрированные единицы гражданского оружия.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК (разбой).
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