Начальству новосибирской полиции подобрали замов из местных кадров

© 54.мвд.рф

Новые заместители появились у руководителей новосибирской городской и областной полиций. Их нашли среди местных кадров.

Замначальника полиции ГУ МВД по Новосибирской области назначен полковник Андрей Пономарев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомств.

Пономарев родился в 1980 году в Казахстане. Окончил Актюбинский юридический колледж МВД Республики Казахстан и местный Гуманитарный университет. После учебы перебрался в Новосибирск на должности оперуполномоченного. В 2005–2020 годах проходил службу на различных руководящих должностях, а в 2020-м занял пост замначальника УМВД по Новосибирску в должности главы полиции.

Место Пономарева в городском управлении МВД отдали полковнику Алексею Захарову. Он родился в 1977 году, окончил Новосибирскую специальную среднюю школу милиции и Омскую академию МВД России. Начал службу оперуполномоченным в УВД Дзержинского района Новосибирска, в 2011-м стал замначальника отдела полиции «Дзержинский», в 2014-м возглавил отдел полиции «Октябрьский».