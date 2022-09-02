Семья осужденного экс-мэра Иркутского района продает коттедж за 139 млн рублей

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Семья осужденного за мошенничество с земельными участками экс-мэра Иркутского района Игоря Наумова продает коттедж с участком на берегу Ангары. Стоимость объекта – 139,8 млн рублей.

Объявление о продаже усадьбы в Иркутском районе опубликовано на сайте «Авито». На него обратил внимание местный сайт «Ирсити».



На продажу выставлены два дома площадью около 333 кв. метров и 127,4 кв. метра с гаражом. В основном доме – потолки в 5 метров, камин, встроенные итальянские кухонный гарнитур и техника, инфракрасная сауна.

По данным из «Ирсити», оба участка и дом находятся в собственности у Людмилы Егоровой. Скорее всего, это мать Анастасии Егоровой, бывшего депутата заксобрания Иркутской области и супруги Игоря Наумова. Журналисты отмечают, что Анастасия Егорова публиковала фотосессию в похожем доме.

Игорь Наумов возглавлял Иркутский район с 2007 года, а в 2015 году был задержан за махинации с землей. В 2022 году он был приговорен к восьми годам. Еще два фигуранта дела — бывший депутат Думы Иркутска Олег Геевский и депутат Думы района Олег Логашов.

По данным следствия, они получали права на участки на Байкальском тракте, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации, через предоставление аффилированным им дачным и садоводческим некоммерческим товариществам, а также через бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Материальный ущерб от действий оценили в сумму свыше 550 млн рублей.