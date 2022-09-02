Фирма сына красноярского губернатора получила многомиллионный госконтракт

© t.me/av_uss. Александр Усс (слева)

Компания, принадлежащая сыну красноярского губернатора-единоросса Александра Усса, получила очередной госконтракт. Она занимается поставками угля.

Муниципальное казенное предприятие «Райтопсбыт» Ширинского района Хакасии объявило конкурс на поставку бурого угля на 2022—2023 годы. Аукцион признан несостоявшимся, контракт подписали с единственным участником — ООО «Сибуголь».

Компания должна поставить 13,05 тыс. тонн угля, говорится в контракте на сайте госзакупок. Сумма сделки составила 28,4 млн рублей.

ООО «Сибуголь», по данным сервиса «Контур. Фокус», принадлежит сыну красноярского губернатора Александра Усса Артёму, а также Денису Чигрину, Алексею Тихомирову и кипрской «Седрик Энтерпрайзис Лимитед».

«Сибуголь» регулярно получает муниципальные и государственные контракты на поставку угля в различные учреждения. Выручка компании в 2021 году составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — около 700 млн.