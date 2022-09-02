Олигарх Голубев получил берег Бердского залива

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Бердский олигарх Виктор Голубев выиграл на аукционе право аренды участка в поселке Агролес. Территория площадью свыше 180 тыс. кв. метров расположена на берегу Бердского залива.

Росимущество в июле провело аукцион на участок в поселке Агролес. За право аренды боролись два участника – образованное в 2022 году ООО «Сибирский девелопер» под руководством Ивана Сердюкова и ИП Голубев Виктор Алексеевич.



Начальная цена права аренды составляла более 338,3 тыс. рублей. Предприниматель Голубев – известный в Бердске бизнесмен – стал победителем аукциона, предложив за лот более 2,2 млн рублей.

Участок площадью свыше 180 тыс. кв. метров расположен на берегу Бердского залива. Вид разрешенного использования – для сельхозпроизводства. Кадастровая стоимость земли составляет около 1,4 млн рублей.

Виктор Голубев — авторитетный бердский бизнесмен. Ему принадлежат десятки компаний в различных сферах: от гостиничного бизнеса до медцентра и торговли. Кроме того, бизнесмен возглавляет хоккейный клуб «Кристалл». Предприниматель входит в попечительский совет «Карелин-Фонда», основанного сенатором Александром Карелиным.

В 2014 году Виктора Голубева и его брата, депутата Владимира Голубева обвинили в незаконной предпринимательской деятельности и нарушении правил безопасности на предприятии. По версии следствия, они создали подпольный нефтезавод ЗАО «Октан». Депутат получил год и три месяца, его лишили полномочий по требованию прокуратуры, но он переизбрался в действующий созыв горсовета. Бизнесмен Виктор Голубев, обвиненный также в незаконном хранении боеприпасов — полтора года колонии-поселения.

Оба Голубева были амнистированы к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.