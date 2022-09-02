Киоск с парикмахерской сгорел на площади Маркса в Новосибирске
© vk.com/act54
В Новосибирске сгорел киоск с салоном красоты. Он находился на площади Маркса.
Киоск, в котором располагалась парикмахерская, загорелся утром 2 сентября. Видео опубликовало сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Площадь пожара составила 10 кв. метров. Никто не пострадал.
UPD (13:04) В то же время, по сведениям «Инцидент.Новосибирск», сгорел павильон «Горячие беляши». Телеграм-канал опубликовал фото.
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