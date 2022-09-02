Военком Хакасии скоропостижно скончался
© 19rusinfo.ru
Военный комиссар Хакасии Андрей Титов скончался на 45-м году жизни. Он проработал в должности около двух лет.
44-летний военный комиссар Республики Хакасия, полковник Андрей Титов скоропостижно скончался, сообщили в региональном правительстве.
«От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины Андрея Юрьевича. Он был ответственным руководителем, преданным своему делу, настоящим офицером», — отметил глава Хакасии Валентин Коновалов.
Андрей Титов родился в 1978 году в городе Бровары Киевской области Украины. Окончил Кемеровский филиал военного университета связи и Военную академию связи имени Буденного. С 1995 года служил в ВС РФ, в октябре 2017-го получил звание полковника.
Титов был назначен главным военкомом Хакасии в сентябре 2020 года.
Новости из рубрики:
Мнения
Патриотизм и уважение к Родине лучше воспитывает социальная защищенность и новенькие парты
Вот и начинается новый учебный год. Опять грядут изменения. Нет, это не увеличение фонда оплаты труда и не прекращение оттока профессионалов из образования
Последние материалы
Депутат Госдумы обвинил полицию и чиновников в срыве баннеров в поддержку оппозиции на выборах в Бурятии Житель Тувы облил троих знакомых бензином и поджег во время пьянки у управления ветеринарии Кто может возглавить Новосибирскую область? Виктор Игнатов Олигарх Голубев получил берег Бердского залива СИЗО-1 загорелось в Иркутске
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo