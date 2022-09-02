Военком Хакасии скоропостижно скончался

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Военком Хакасии скоропостижно скончался
02 Сен 2022, 10:01

Военный комиссар Хакасии Андрей Титов скончался на 45-м году жизни. Он проработал в должности около двух лет.

44-летний военный комиссар Республики Хакасия, полковник Андрей Титов скоропостижно скончался, сообщили в региональном правительстве.

«От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины Андрея Юрьевича. Он был ответственным руководителем, преданным своему делу, настоящим офицером», — отметил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Андрей Титов родился в 1978 году в городе Бровары Киевской области Украины. Окончил Кемеровский филиал военного университета связи и Военную академию связи имени Буденного. С 1995 года служил в ВС РФ, в октябре 2017-го получил звание полковника.

Титов был назначен главным военкомом Хакасии в сентябре 2020 года.


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