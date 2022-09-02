Тело 15-летней девочки нашли в лесу под Анжеро-Судженском
02 Сен 2022, 10:21
По предварительным данным, никаких предсмертных записок оставлено не было.
15-летняя школьница найдена мертвой в Кемеровской области. Она погибла 1 сентября.
Тело 15-летней девочки нашли в лесу около Анжеро-Судженска, передает Ngs42 со ссылкой на источник в экстренных службах. Девочка погибла 1 сентября, уточнил он.
«Накануне, 31 августа, около 23:40 в полицию обратилась мать девочки, которая сообщила, что дочь ушла из дома. Женщина рассказала, что поссорилась со своим ребенком из-за непомытой посуды», — пишет издание.
По предварительным данным, никаких предсмертных записок оставлено не было.
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