Тело 15-летней девочки нашли в лесу под Анжеро-Судженском

15-летняя школьница найдена мертвой в Кемеровской области. Она погибла 1 сентября.

Тело 15-летней девочки нашли в лесу около Анжеро-Судженска, передает Ngs42 со ссылкой на источник в экстренных службах. Девочка погибла 1 сентября, уточнил он.

«Накануне, 31 августа, около 23:40 в полицию обратилась мать девочки, которая сообщила, что дочь ушла из дома. Женщина рассказала, что поссорилась со своим ребенком из-за непомытой посуды», — пишет издание.

По предварительным данным, никаких предсмертных записок оставлено не было.

