Житель Забайкалья задушил и сжег подругу после ссоры с бывшей женой

© unsplash.com
Житель Забайкалья задушил и сжег подругу после ссоры с бывшей женой
02 Сен 2022, 10:38

Жителя Забайкальского края обвинили в жестоком убийстве его девушки. Он дал признательные показания.

34-летнего жителя поселка Могзон Хилокского района обвинили в убийстве 35-летней сожительницы. Преступление было совершено после ссоры с бывшей гражданской женой, сообщили в СК РФ по Забайкалью.

«Мужчина задушил женщину полотенцем, а затем накинул на ее тело покрывало, поджег его и скрылся», — уточнили в ведомстве.

Местные жители нашли тело на следующий день. Подозреваемого задержали через несколько часов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Мужчина признал вину на первом допросе.

Суд отправил подозреваемого в СИЗО по ходатайству следствия.


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