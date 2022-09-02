Житель Тувы облил троих знакомых бензином и поджег во время пьянки у управления ветеринарии

© СК РФ по Туве
Житель Тувы облил троих знакомых бензином и поджег во время пьянки у управления ветеринарии
02 Сен 2022, 12:59

Жителя Тувы обвинили в попытке убийства троих собутыльников. Двое серьезно пострадали.

44-летний мужчина употреблял алкоголь со знакомыми в гараже дома по улице Мелиораторов,21 в поселке Каа-Хем под Кызылом в дневное время. Они поссорились, сообщили в СК РФ по Туве.

«Подозреваемый облил троих знакомых бензином и поджег зажигалку. Двое потерпевших госпитализированы в медицинское учреждение с термическими ожогами 50 и 70% соответственно, третьему назначено амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, пунктам «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение не убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Подозреваемый задержан.

Следствие ходатайствовало об аресте мужчины.

Отметим, что по адресу Мелиораторов,21, по данным «Яндекс.Карт», находится управление ветеринарии администрации Кызылского района Тувы.


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