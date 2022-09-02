Депутат Госдумы обвинил полицию и чиновников в срыве баннеров в поддержку оппозиции на выборах в Бурятии

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В Улан-Удэ сотрудники полиции и чиновники забирают баннеры в поддержку кандидатов от КПРФ, которые люди вешают на своих личных балконах. О преследованиях оппозиции заявили депутат Госдумы Вячеслав Мархаев. За порчу листовок обещали по 700 рублей.

В Улан-Удэ на довыборах в горсовет коммунисты столкнулись с силовым давлением. О преследовании активистом рассказал в своем телеграм-канале лидер КПРФ в Бурятии, депутат Госдумы Вячеслав Мархаев.

«На 20-м округе нашему кандидату Марии Смолиной всячески пытаются мешать проводить предвыборную кампанию. Несколько раз в день срывают листовки и объявления о встречах с жителями, — отметил Мархаев. — К этой работе незаконно привлекаются сотрудники управляющих компаний. Поверх наших агитматериалов клеят объявления „остекление балконов“, „помощь в лечении алкоголизма“».

На округе № 20 баллотируются Мария Смолина (КПРФ), Денис Егоров («Единая Россия»), Мария Эдельман (ЛДПР), Сергей Харакшинов («Новые люди») и самовыдвиженцы Алексей Хамаганов и тезка кандидата от «НЛ» Сергей Харакшинов.

Кроме того, в квартиру сторонников КПРФ пришли полицейские и представители администрации, чтобы снять баннеры в поддержку партии и забрать их, рассказал Мархаев. Более того, представителю КПРФ в Народном Хурале Бурятии Анатолию Ковалеву не дали выступить на праздничной линейке в школе под предлогом эпидемиологической обстановки, хотя в других школах таких распоряжений не было, добавил он.

На одном из видео, которые сняли коммунисты, девушки, которые заклеивали агитацию КПРФ рассказали, что им пообещали за это 700 рублей.

«После проведения встречи в спортивном клубе „Медведь“ туда пришла „комиссия“ и пригрозила закрыть его из-за состоявшейся встречи с нашим кандидатом, — отметил Мархаев. — Теперь руководство клуба опасается за судьбу своего учреждения и отказывается в дальнейшем проводить встречи у себя. Люди, работающие в бюджетной сфере, на встречах рассказывают, что на работе всех сотрудников заставляют голосовать за кандидата от партии власти. Также кандидаты-единороссы обещают жителям на встречах „золотые горы“ уже немало десятков лет, но как мы видим, мало что меняется. Под видом представителей власти и УК собирают подписи жителей с указанием всех персональных данных: фио, паспорта, прописки, номера телефона и даже страницей в соцсетях, естественно, для своих корыстных целей — использования в день выборов».

Баннеры и плакаты также срывают и заклеивают на округе № 28, где КПРФ выдвинула Сергея Фёдорова. Против него пошли Саян Холхоев («ЕР»), Виталий Хонихоев («Коммунисты России»), Никита Власов (ЛДПР) и вероятный спойлер для кандидата КПРФ, самовыдвиженец Анатолий Фёдоров.

«Фактически на округе противостояние идет между нашим кандидатом Сергеем Федоровым и единороссом Саяном Холхоевым. Единороссовский штаб выставил поддельного кандидата с такой же фамилией, как и у нашего Сергея Фёдорова, чтобы запутать избирателей, — рассказал Мархаев. — Кроме того, они же зарегистрировали от партии „Коммунисты России“ (специальная подделка против нашей КПРФ) некоего Хонихоева, который также призван запутать людей. Они даже слоган ему сделали: „Коммунист, юрист, общественник“, как бы „зеркаля“ нашего коммуниста и адвоката Сергея Фёдорова».

Выборы пройдут 11 сентября. В это же день пройдет голосование за главу Бурятии. Здесь за пост борются Алексей Цыденов («ЕР») и Виктор Малышенко (КПРФ). Компанию им составили Сергей Дорош (ЛДПР) и Семен Матхеев («Новые люди»).