Побег убийцы деда обернулся уголовным делом для сотрудника колонии на Алтае

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В Горном Алтае пойдут под суд сотрудник колонии и заключенный, отбывавший в ней наказание. Осужденному с большим послужным списком удалось выйти за пределы учреждения при помощи инспектора и напугать местных жителей своим ориентировками. Рассказываем, за что он попал на зону, и почему ему так легко удалось бежать за пару лет до конца срока.

СК по Республики Алтай завершил расследование уголовного дела младшего инспектора группы надзора колонии №1 в Майме. Он обвиняется в халатности — мужчина допустил побег рецидивиста из учреждения, сообщили в ведомстве.



История, напугавшая Алтай, произошла в июне 2022 года. В СМИ появились заметки о поиске сбежавшего из колонии преступника — жители и гости республики заметили на улицах ориентировки на Василия Титанакова. Утверждалось, что мужчина скитается по тюрьмам полжизни из-за краж, истязаний, побоев, угроз убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

По данным прокуратуры, 12 июня осужденный сообщил сотруднику ФСИН, что ему нужно включить осветительные приборы и убрать мусор на прилегающей к колонии территории. Инспектор открыл замок двери КПП электронным ключом, но не сопроводил и не проконтролировал мужчину.

Осужденный вышел из колонии и больше не вернулся.

Задал перцу

Последний срок Василий Титанаков отбывал из-за истории, которой, с одной стороны, уже сложно удивить в Сибири, с другой — все еще ужасающей — он в пьяном угаре забил до смерти собственного деда.

На предварительном следствии мужчина рассказал, как избивал родственника. Причиной, по версии осужденного, стало заявление ветерана 1924 года рождения о том, что он вызовет полицию, если внук не нальет ему спиртного. В тот день дедушку поили настойкой красного перца.

Сожительница Титанакова показала, что он был агрессивен, в состоянии сильного алкогольного опьянения, на повышенных тонах заявил, что дед всегда плохо относился к нему, «засаживал» его. Дед не отвечал.

Пожилого родственника Титанаков бил руками и о край тумбы, усадив на его же кровать. Ветеран умер в собственной постели от закрытой черепно-мозговой травмы, следует из приговора.

Из показаний отца Титанакова, данных на предварительном следствии:

«В состоянии алкогольного опьянения сын всегда начинает конфликты, становится агрессивным. <...> приехал домой около 12 часов на обед. Его отец, 1924 года рождения, в это время был у себя в комнате, сидел на кровати. С. и Титанаков распивали разбавленную водой настойку. Дома он был не более часа. При этом каких-либо конфликтов не было. Затем он поехал на работу <...>. Домой он вернулся около 23 часов 45 минут. В доме не горел свет. <...>. Затем он прошел в комнату к отцу. Он потрогал его. Кожа на ощупь была холодная. На голове у отца он увидел рассечение. Он понял, что отец мертв. Он сразу позвонил в дежурную часть и сообщил, что убили его отца. Он понял, что деда убил его сын. Сына нашли только через несколько дней».

Набегал на срок

В 2015 году Василия Титанакова приговорили к 10 годам колонии строгого режима (с окончанием срока в ноябре 2024-го). По данным Тайги.инфо, в ноябре 2021 года суд разрешил сменить место наказания на колонию-поселение.

Выйдя за пределы колонии-поселения летом 2022 года, Титанаков снял с себя опознавательную одежду и побежал. Скрываться, правда, получилось лишь несколько дней.

Осужденный был задержан 18 июня в 2 км от поселка Алферово Майминского района.

За побег предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Новое дело Василия Титанакова уже поступило в суд.