Независимый красноярский канал объявили «иноагентом»

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Минюст РФ внес юрлицо, на которое зарегистрирован красноярский канал «ТВК», в реестр СМИ, «выполняющих функцию иностранного агента». В списки «иноагентов» также попали музыкант Андрей Макаревич, ведущий Михаил Шац, журналистка Катерина Гордеева и другие.

Минюст РФ внес в реестр СМИ—«иностранных агентов» телеведущего Михаила Шаца, главного редактора «Новой газеты. Европа» Кирилла Мартынова, блогера Кирилла Федорова, журналиста Сергея Лойко, бывшего муниципального депутата Юлию Галямину, политолога Сергея Медведева, а также красноярское ООО «Новости». Последняя компания — это юрлицо ТВК.

ТВК уже начал ставить требуемую Роскомнадзором плашку.

В список физических лиц—«иноагентов» попали музыкант Андрей Макаревич, а также журналисты Дмитрий Гордон и Катерина Гордеева. Хотя Дмитрия Гордон - это украинец.



Кроме того, в реестр физлиц—«иностранных агентов» включили соратника Алексея Навального Ивана Жданова, политолога Федора Крашенинникова и известного бизнесмена Бориса Зимина, (благотворителя и основателя фонда «Династия», который объявили «иноагентом» еще в 2015 году, тогда же он закрылся).



Андрей Макаревич заявил, что не собирается ничего предпринимать по этому поводу: «Слушайте, тратить время жизни на то, чтобы бороться с этими ветряными мельницами… Я думаю, что это был вопрос времени. Те, кого они называют иноагентами, к понятию „иноагент“ никакого отношения не имеют, потому что они не „агенты“ и не „ино“. Они просто так клеймят неугодных».