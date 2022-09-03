Разбившийся под Новосибирском в свадебной машине жених вышел из комы

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Разбившийся под Новосибирском в свадебной машине жених вышел из комы
03 Сен 2022, 07:57

Автомобиль с молодоженами попал в аварию под Новосибирском. Жених вылетел из машины. Он впал в кому, но смог выйти из нее.

Молодая семья ехала после ЗАГСа на праздничный банкет в Ордынском районе в машине Toyota Corolla. 24-летний водитель автомобиля Datsun выезжал со второстепенной дороги и врезался в них.

25-летний жених вылетел из автомобиля, пишет «АиФ-Новосибирск». Молодого человека положили в реанимацию с переломами и повреждениями внутренних органов, он впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Невеста получила не такие тяжелые травмы.

«Дмитрий уже вышел из комы, их с супругой перевели из реанимации в общую палату», — рассказали родные пострадавшего изданию.

Утверждается, что молодые супруги обменивались записками в реанимации, потому что врачи запрещали пользоваться телефонами.


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