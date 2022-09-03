Землетрясение произошло около забайкальского села

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В Забайкальском крае произошло землетрясение. Эпицентр находился около населенного пункта, а отголоски почувствовали в Иркутской области.

Землетрясение произошло в Каларском районе Забайкалья утром 3 сентября, сообщили в Байкальском филиале геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 54 км к востоку от Новой Чары.

Магнитуда, по формуле для байкальского региона, составила около 5.

Интенсивность сотрясений в Новой Чаре достигла 3-4 баллов. В Бодайбо Иркутской области почувствовали толчки в 3 балла.