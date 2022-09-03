Землетрясение произошло около забайкальского села
© seis-bykl.ru
В Забайкальском крае произошло землетрясение. Эпицентр находился около населенного пункта, а отголоски почувствовали в Иркутской области.
Землетрясение произошло в Каларском районе Забайкалья утром 3 сентября, сообщили в Байкальском филиале геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 54 км к востоку от Новой Чары.
Магнитуда, по формуле для байкальского региона, составила около 5.
Интенсивность сотрясений в Новой Чаре достигла 3-4 баллов. В Бодайбо Иркутской области почувствовали толчки в 3 балла.
Новости из рубрики:
Мнения
Патриотизм и уважение к Родине лучше воспитывает социальная защищенность и новенькие парты
Вот и начинается новый учебный год. Опять грядут изменения. Нет, это не увеличение фонда оплаты труда и не прекращение оттока профессионалов из образования
Последние материалы
Новосибирская компания организовала смертельный поход на Камчатке Дневник арестованного алтайского журналиста: «История с обнулением была промежуточной остановкой на пути к 24 февраля» Землетрясение произошло около забайкальского села Разбившийся под Новосибирском в свадебной машине жених вышел из комы Побег убийцы деда обернулся уголовным делом для сотрудника колонии на Алтае
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo