Новосибирская компания организовала смертельный поход на Камчатке

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Новосибирская компания организовала смертельный поход на Камчатке
03 Сен 2022, 13:01

Пять туристов погибли при восхождении на Ключевской вулкан. Поход организовала новосибирская компания.

Пять туристов погибли при восхождении на Ключевской вулкан, сообщили в региональном правительстве 3 сентября. Еще один путешественник находится без сознания, также пострадал гид.

«О трагедии стало известно сегодня, когда на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы, которая совершала восхождение на гигант. Он рассказал, что на высоте почти 4200 метров погибли туристы, а один из гидов сломал ногу. Один человек находится без сознания», — уточнили в правительстве.

По предварительным данным, путешествие организовала туристическая компания из Новосибирска. В группе было 12 человек, включая двух гидов. Они начали восхождение с высоты 3,3 км.

По данным Mash, среди туристов были жители Новосибирской, Владимирской области, Алтайского края, Приморского и Камчатского краёв. Пятеро из них могли сорваться при восхождении.


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