Правозащитники: Власти потребовали от РЖД завербовать сотрудников из Сибири на «спецоперацию»

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Правозащитники: Власти потребовали от РЖД завербовать сотрудников из Сибири на «спецоперацию»
04 Сен 2022, 05:50

Власти призвали «Российские железные дороги» найти 10 тыс. человек для участия в «спецоперации» в Украине. Это следует из документа, предоставленного источником с Восточно-Сибирской железной дороги (Иркутская область, Бурятия, Забайкалье, Якутия).

«Президентом России доведена квота до больших компаний и корпораций по направлению желающих работников участвовать в спцеоперации на территории Украины. Квота для ОАО „РЖД“ 10 тыс. человек», — говорится в информационном сообщении для планерного совещания по «спецоперации», копию которого опубликовал в фейсбуке* руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов.

Документ предоставил источник с Восточно-Сибирской железной дороги.

«200 тыс. единовременно платит компания в дополнение к 200 тыс. от Минобороны, на 6 месяцев сохраняют за сотрудником рабочее место, но без сохранения зарплаты, — отметил правозащитник.
В документе названы два вида контрактов: «на передовую» и «как с добровольцем (в тыл) в отряды „БАРС“ для охраны объектов, перевозки техники».

По первому виду контракта обещают ежемесячную зарплату 300 тыс. рублей, а также бонусы от 150 до 180 тыс., по второму — 200 тыс. рублей, с теми же бонусами. После возвращения сотруднику обещают выплатить один оклад и дать удостоверение «участника боевых действий», предполагающее льготы.

«Никого не принуждать, разговаривать аккуратно, но и не отговаривать», — также сказано в письме.

*Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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