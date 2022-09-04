Пенсионерка с ребенком пропали в Кузбассе

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Пенсионерка с ребенком пропали в Кузбассе
04 Сен 2022, 06:10

В Кемеровской области пропали пенсионерка и 10-летний ребенок. Они ушли в лес и не вернулись.

В поселке Новостройка Прокопьевского района Кузбасса без вести пропали 63-летняя Надежда Васильевна Ражнева (Рыжкова) и 10-летний Дмитрий Ражнев. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт».

Женщина с ребенком ушли в лес 3 сентября.

Особые приметы Ражневой: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Она была одета в розовую куртку, черные кофту, джинсы и галоши. Рост мальчика — 120 см, у него темно-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в синюю кофту, серо-синие спортивные штаны и сине-зелёные кроссовки.


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