Пенсионерка с ребенком пропали в Кузбассе
© vk.com/la_kemerovo
В Кемеровской области пропали пенсионерка и 10-летний ребенок. Они ушли в лес и не вернулись.
В поселке Новостройка Прокопьевского района Кузбасса без вести пропали 63-летняя Надежда Васильевна Ражнева (Рыжкова) и 10-летний Дмитрий Ражнев. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт».
Женщина с ребенком ушли в лес 3 сентября.
Особые приметы Ражневой: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Она была одета в розовую куртку, черные кофту, джинсы и галоши. Рост мальчика — 120 см, у него темно-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в синюю кофту, серо-синие спортивные штаны и сине-зелёные кроссовки.
Новости из рубрики:
Мнения
Патриотизм и уважение к Родине лучше воспитывает социальная защищенность и новенькие парты
Вот и начинается новый учебный год. Опять грядут изменения. Нет, это не увеличение фонда оплаты труда и не прекращение оттока профессионалов из образования
Последние материалы
Иркутские власти приурочили годовщину гибели детей в Беслане к «спецоперации» в Украине Опухоль мозга нашли у переболевшего «омикроном» новосибирского учителя Новосибирские власти нашли подрядчика на перевозку горожан в троллейбусах Однорукий боец MMA набросился на зрителей в Новосибирске Число погибших на Камчатке туристов из Новосибирска выросло до шести
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo