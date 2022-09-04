Однорукий боец MMA набросился на зрителей в Новосибирске
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Боец смешанных единоборств Александр Карапетян бросился на зрителей на турнире в Новосибирске. Он выпрыгнул из клетки.
Однорукий боец смешанных единоборств Александр Карапетян потерпел поражение на турнире Сибирской бойцовской лиги (SFL) и давал после этого интервью в октагоне. Но он услышал оскорбительные выкрики из зрительного зала и бросился туда, перепрыгнув через клетку, передает «Чемпионат».
После этого Карапетян выбросил микрофон и перепрыгнул через клетку. Между ним и одним из болельщиков завязалась потасовка, но охрана ее прервала.
Александр Карапетян лишился левого предплечья в 18-летнем возрасте из-за болезни. Он дебютировал в любительской лиге MMA в 2017 году.
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