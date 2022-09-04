Новосибирские власти нашли подрядчика на перевозку горожан в троллейбусах
© Кирилл Канин
Мэрия Новосибирска подписала контракты на перевозку пассажиров в троллейбусах. Подрядчиком стало муниципальное предприятие.
Центр управления городским автоэлектротранспортом подписал шесть контрактов на перевозку новосибирцев в троллейбусах. Документы опубликованы на сайте госзакупок.
Подрядчиком стало муниципальное учреждение «Горэлектротранспорт», которое единственным в Новосибирске оказывает услуги троллейбусов и трамваев. Общая сумма контрактов составила 217 млн рублей.
В границах города работает 13 троллейбусных и 11 трамвайных маршрутов.
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