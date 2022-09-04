Опухоль мозга нашли у переболевшего «омикроном» новосибирского учителя

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Опухоль мозга нашли у переболевшего «омикроном» новосибирского учителя
04 Сен 2022, 11:48

Опухоль головного мозга обнаружили у 32-летнего сельского учителя в Новосибирской области. До этого он переболел штаммом коронавируса «омикрон». Хирурги провели операцию.

32-летний учитель Алексей Кузнецов работал в сельской школе Черепановского района и преподавал разные предметы — от географии до физкультуры. Он активно занимался спортом, рассказали в пресс-службе Новосибирского научно-исследовательского института травмотоолгии и ортопедии (ННИИТО).

«Как-то в феврале я проснулся от головной боли, но подумал — ничего, так у людей бывает. Измерил давление — всё было в порядке, принял таблетку, стало получше. Но вечером появились такие симптомы как повышение температуры, боль в горле и так далее, — рассказал Кузнецов. — На следующий день поехал в поликлинику, чтобы сдать тесты на ковид. Результат подтвердился — „омикрон“ в легкой форме. Принимал в течение двух недель противовирусные препараты, и все симптомы прошли».

Но в апреле после похода в баню у мужчины начала сильно кружиться голова, повысилось давление, появилась тошнота. Симптомы начали повторяться, а в июне пульсирующие и сильные головные боли.

«Всё чаще с тошнотой. Уже из-за тошноты невозможно было даже пищу принять — так мы с женой приняли решение обратиться к врачу-неврологу и пройти обследования», — цитирует ННИИТО Алексея Кузнецова.

МРТ показала новообразование в правой теменно-височной области головного мозга. «Возможно, за счёт молодого возраста [пациента] болезнь протекала бессимптомно, за исключением эпизодических головных болей. Если бы опухоль локализовалась в других зонах головного мозга, скорее всего, он бы обратился на консультацию намного раньше», — считает врач-нейрохирург ННИИТО, кандидат медицинских наук Игорь Васильев.
Опухоль оказалась размером 8×6×5,5 см в правой теменно-височной области. Она была злокачественной, ее решили удалять. Операция длила пациенту однозначно было показано открытое оперативное вмешательство.

Нейрохирурги Игорь Васильев и Иван Копылов провели операцию за 5 часов «в пределе видимых границ» — это означает, что в головном мозге могли остаться микроскопические фрагменты опухоли, отметили в ННИИТО.

«Можно сравнивать такую опухоль с деревом — то есть ствол и ветки мы убираем, а некоторые листья в небольшом количестве хорошо маскируются под мозг, — пояснил Васильев. — И надо найти золотую середину, чтобы не возникло грубых послеоперационных неврологических нарушений. Послеоперационный контроль показал, что хирургическое вмешательство было оптимальным, пациент вышел без какого-либо неврологического дефицита. Гистология показала, что опухоль — астроцитома. Дальнейшее лечение — проведение лучевой и химиотерапии — под контролем радиологов и химиотерапевтов».

Пациент уверяет, что спустя пару недель после операции чувствует себя хорошо и даже перестал заикаться (эта проблема у него была с детства, когда в какой-то момент его испугала собака).


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