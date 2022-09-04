Иркутские власти приурочили годовщину гибели детей в Беслане к «спецоперации» в Украине

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Иркутские власти приурочили годовщину гибели детей в Беслане к «спецоперации» в Украине
04 Сен 2022, 12:25

Иркутские власти провели митинг в день памяти жертв теракта в Беслана. Но они решили посвятить зажженные свечи и участникам «спецоперации» в Украине.

Вечером 3 сентября в Иркутске прошел Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошел в Иркутске вечером 3 сентября у вечного огня, сообщили в мэрии.

«Страшная трагедия произошла 18 лет назад в Беслане, и наш долг почтить память погибших. Мы все заинтересованы в том, чтобы подобное не повторялось. Сегодня российские бойцы борются с неонацистами на Украине, ценой собственных жизней защищают мирное население. Среди них есть и иркутяне. Поэтому мы зажигаем свечи не только в память о жертвах терактов, но и в поддержку тех, кто сегодня защищает нашу Родину», — цитирует главу городской администрации Руслана Болотова его пресс-служба.

По официальным данным, в результате захвата заложников террористами в школе №1 Беслана 1 сентября 2004 года и после штурма 3 сентября погибли более 300 человек. Среди них - 186 детей.

Губернатор Игорь Кобзев также напомнил о жертвах терактов «в Будённовске, Владикавказе, Волгограде, Волгодонске, Махачкале, Москве, Санкт-Петербурге и других городах нашей страны». Но и он, судя по приведенной на сайте облправительства речи, упомянул «спецоперацию» применительно ко дню памяти Беслана.


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